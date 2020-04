Siracusa, lavori fermi in via Crispi: cambia la viabilità

E' stata nuovamente regolamentata la viabilità nell'area di via Crispi a Siracusa, dove i lavori sono fermi a causa dell'emergenza sanitario. Le nuove indicazioni, del settore Mobilità del Comune, saranno attive a partire martedì 14 aprile e fino al 12 maggio:

-in via Crispi, nel tratto interposto tra via Marsala e il civico 78, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta su ambo i lati; nel tratto interposto tra piazzale Marconi e via Marsala, sarà consentito esclusivamente il traffico locale; nel tratto interposto tra piazzale della Stazione Centrale e il civico 78, viene istituito il doppio senso di circolazione solo per il traffico locale; a partire dal civico 78 e per una lunghezza di circa 20 metri viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati;

-in corso Umberto, nel tratto interposto tra piazzale Marconi e piazzale della Stazione Centrale è disposta l’inversione del senso unico di marcia con direzione quest’ultima. Nel tratto interposto tra piazzale Marconi e piazzale della Stazione Centrale, viene istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, escluso il traffico locale, e agli autobus;

-in via Rubino viene istituito il senso unico di marcia con direzione via Elorina ed il divieto di sosta con rimozione coatta h24 su ambo i lati. I veicoli provenienti da via Rubino, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Elorina, avranno l’obbligo di dare la precedenza;

in via Milazzo, nel tratto interposto tra le vie Crispi e Calatafimi, viene istituito il divieto di transito; in via Calatafimi, nel tratto interposto tra le vie Salemi e Milazzo, viene disposta l’istituzione del doppio senso di circolazione solo per il transito locale;

-in viale Ermocrate, nel tratto interposto tra le vie Columba e via Rubino, viene istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, escluso il traffico locale con l’obbligo di uscita dalla stessa via e agli autobus;

-al piazzale della Stazione Centrale, disposta l’istituzione del senso unico di marcia con direzione viale Ermocrate;

disposto inoltre il trasferimento dei terminal dei bus urbani e extraurbani in corso Umberto, nel tratto interposto tra le due bretelle di Foro Siracusano, ove su entrambi i lati verrà istituita un’area riservata alla fermata. I bus provenienti da via Catania e da via Elorina, per raggiungere il terminal di corso Umberto, dovranno effettuare il seguente percorso: piazzale Marconi, via Malta, Foro Siracusano e corso Umberto. Gli stessi potranno percorrere sia la bretella est che la bretella ovest di Foro Siracusano;

-al piazzale Marconi, sul lato destro del senso di marcia, nel tratto interposto tra via Elorina e via Tripoli, disposto il divieto di sosta con rimozione coatta h24;

-al Foro Siracusano, nel tratto interposto tra via Malta e corso Umberto, prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta h24 sul lato destro del senso di marcia. Nel tratto interposto tra corso Umberto e viale Diaz, sul lato sinistro del senso di marcia, disposto il divieto di sosta con rimozione coatta h24;

in corso Umberto, nel tratto interposto tra le due bretelle di Foro Siracusano, è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta su ambo i lati: i veicoli provenienti da corso Umberto, giunti in corrispondenza dell’intersezione con la prima bretella di Foro Siracusano, avranno l’obbligo di svoltare a destra per quest’ultima, mentre quelli provenienti da Foro Siracusano, antistante la sede della Provincia Regionale, giunti in corrispondenza dell’intersezione con corso Umberto, avranno l’obbligo di proseguire dritto.