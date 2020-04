Augusta, con tirapugni in auto: denunciato 29enne

Un 29enne di Augusta, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai Carabinieri per porto di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, controllato in c/da Scardina mentre circolava a bordo della sua auto, pur avendo giustificato motivo per trovarsi fuori dalla sua abitazione, è stato trovato in possesso di un attrezzo tirapugni, che è stato posto sotto sequestro.