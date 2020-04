Siracusa e provincia, passeggiate a cavallo e giri per le città: sanzioni

C'è chi cerca un tabacchi in un quartiere dove il tabacchi non esiste, chi litiga con la madre ed esce per un giro, chi chiacchiera, chi passeggia. Insomma a Siracusa i motivi per disattendere le norme sul contenimento sanitario sono tanti.

In strada tante le pattuglie dei Carabinieri per i controlli nel capoluogo e in provincia.

A Priolo Gargallo giri in auto e visite agli amici. Passeggiate a Floridia, Sortino, Francofonte e Pachino, chiacchiere in gruppo sulle panchine a Noto.

Sanzionati in due a Rosolini: uno ha dichiarato di essersi recato a casa del fratello per consegnargli una chiave di un immobile di comune proprietà, mentre un altro, sorpreso a circolare in orario notturno, ha riferito di essere uscito per acquistare un accendino.

Ad Avola sanzionate alcune persone che si trovavano a passeggiare nei pressi del lungomare; due 19enni che, controllati a bordo di un’autovettura provenienti da un altro comune, hanno riferito di aver accompagnato in città un amico. E ancora una donna proveniente da altro comune della Provincia ha riferito di essere stata a trovare un’amica.

Passeggiata a cavallo in strada a Portopalo di Capo Passero, dove un uomo si è giustificato con la necessità di far fare una passeggiata all’animale.

Infine, ad Augusta sono stati sanzionati: una persona sorpresa sulla pubblica via mentre era intenta a lavare la sua autovettura presso una fontana; un altro, che sorpreso a circolare, ha riferito di essere proveniente dal suo fondo agricolo e altri ancora sorpresi a circolare a bordo di autovetture senza motivo valido.