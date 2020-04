Siracusa, vandali al centro sociale per anziani di Grottasanta

Vandali, nella notte, al centro sociale di Grottasanta a Siracusa.

E' stato rubato tutto quello che vi era all'interno, tra cui bevande e merendine nella macchinetta. Sul posto indaga la Polizia.

"Si tratta di un gesto vile e da codardi - commenta il sindaco Francesco Italia - contro un luogo simbolo della vita di comunità dei nostri anziani, in un momento di emergenza nazionale e di estrema fragilità per i nostri nonni. Continueremo a difendere in prima linea la città e la proprietà pubblica da chi vorrebbe che le istituzioni arretrassero".