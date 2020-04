Nel Catanese, sequestrati oltre 7mila litri di disinfettante

Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, nell'ambito dei servizi di controllo per l'emergenza Coronavirus, hanno sequestrato 6.074 confezioni di normale prodotto detergente, per complessivi 7.115 litri, venduto come sanificante senza che ne fossero state verificate le reali qualità biocide. Il prodotto era nel deposito di un ingrosso di detersivi di Bronte il cui titolare è stato denunciato alla Procura di Catania per frode in commercio.