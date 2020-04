Siracusa, il caso Rizzuto e le carenze nel sistema sanitario: il servizio denuncia su Report. VIDEO

Il caso Rizzuto, i tanti casi di contagi da Coronavirus nell'ambito dei beni culturali, la mancanza di dispositivi di sicurezza all'interno degli ospedali, i contagi tra medici e tanto altro: un decalogo di tutte le cose da non fare. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del servizio andato in onda questa sera su Report, Rai tre.

Per vedere il servizio clicca QUI