Buscemi, il Covid porta via Nellino Carbé, medico e sindaco stimato

Nellino Carbé, già sindaco d Buscemi, è stato portato via dal coronavirus.

Medico stimato, si è speso per la sua comunità che oggi, nel giorno della notizia della sua morte, gli riconosce tutti i suoi meriti.

Carbé stava combattendo un'altra battaglia contro il cancro, ma sempre con grande forze e con tanta fede. Non si è mai arreso. Poi è arrivata quest terribile pandemia e la positività e ogni sforzo è stato vano.

Solo 6 giorni fa Carbé aveva postato sul suo profilo facebook la sua foto mentre indossa il casco per ossigenarlo, all'interno del reparto di pneumologia di Pavia. Il suo messaggio porta parole di speranza e di ringraziamento per quanti stanno pregando per lui.

La sua comunità e quanti lo hanno conosciuto sono enormemente addolorati. Pioggia di messaggi di cordoglio sui social per la perdita di un uomo perbene.

“Abbiamo appreso con grande dolore della scomparsa dell’amico Nellino Carbè, alla famiglia e ai cari va il nostro affettuoso pensiero”.

Lo dichiarano Pippo Gianninoto e Gianpaolo Miceli, rispettivamente segretario e vicesegretario provinciale di CNA Siracusa.“Un medico disponibile e sempre attento alle esigenze di tutti e in particolare degli ultimi – concludono Pippo Gianninoto e Gianpaolo Miceli – ma dopo aver combattuto alla fine ha perso la sua personale battaglia, sempre con il sorriso sulle labbra come solo le persone di grande coraggio sanno fare.”