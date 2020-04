Siracusa, il reparto di oncologia dell'Umberto I si trasferisce al Di Maria di Avola

Il reparto di oncologia passa dal'ospedale Uberto all'ospedale di Avola.

Il provvedimento, che rientra nella gestione dell’emergenza coronavirus, oltre a tutelare i pazienti oncologici, consentirà tra l’altro anche la realizzazione del secondo Pronto soccorso non-Covid-19 all’ospedale Umberto I.

I pazienti continueranno a ricevere i trattamenti chemioterapici, immunoterapici e le target therapy in regime di DSAO, l’ambulatorio per le prime visite e le visite urgenti, l’ambulatorio dedicato alle terapie orali ed i ricoveri in regime di degenza ordinaria. Per qualunque bisogno i pazienti possono continuare a rivolgersi al numero telefonico di segreteria 0931.724468, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12,30, oppure per email all’indirizzo oncologia@raosr.it.