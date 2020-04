Siracusa, ritardi nei tamponi: Italia "Mi sono fatto portavoce dei cittadini presso i responsabili Asp"

Ritardi negli esiti dei tamponi, anche di oltre 10 gironi. Un problema che, a Siracusa, negli ultimi giorni, è balzato alla cronaca locale con tanta irruenza.

"Mi sono fatto portavoce - annuncia il sindaco Francesco Italia - presso i responsabili dell’Asp di Siracusa, di tutti quei concittadini siracusani che sono da giorni ancora in attesa di tampone e mi è stato riferito che in giornata arriveranno alcuni esiti e nei prossimi giorni arriveranno anche le altre risposte".

"Si devono accelerare i tempi - dice Italia - e, soprattutto, va instaurato un rapporto diretto e costante con i cittadini, a partire da una verifica costante del corretto funzionamento della linea telefonica dedicata. Abbiamo il dovere di limitare al massimo l’esistenza di tali criticità".

La dichiarazione in riferimento delle tantissime lamentele dei cittadini che dicono di non riuscire a contattare l'Asp per via telefonica.