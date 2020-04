Siracusa, Siam: "Le bollette scadute a febbraio sarà possibile pagarle senza aggravio fino al 30 aprile"

Sarà possibile pagare le bollette Siam, scadute alla data di febbraio 2020, fino al 30 aprile, senza incorrere nell’aggravio di interessi di mora e penali per ritardato pagamento.

Si ricorda agli utenti che sono disponibili per comunicazioni il sito internet www.siamspa.it e il call center al numero 800200905 attivo dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdì solo la mattina, per informazioni e assistenza. È attivo inoltre il pagamento delle bollette on line senza alcuna commissione aggiuntiva (anche tramite bonifico bancario, Iban inserito in bolletta) e il numero verde 800313130 attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24 per emergenze, segnalazioni di perdite d'acqua, interruzioni della fornitura o fuoriuscita liquami.

Gli uffici amministrativi e lo sportello utenti resteranno chiusi fino al 14 aprile.