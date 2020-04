Italia Viva Siracusa: "Emergenza liquidità: subito prestiti straordinari garantiti al 100% dallo Stato"

Liquidità per le imprese e gli autonomi. In questo momento storico delicato Italia viva Siracusa indica questa strada per fronteggiare l'emergenza economica.

La proposta di Italia Viva contempla la possibilità di prestiti pari al 25% del fatturato 2019, garantiti al 100% dallo Stato, da restituire in 100 rate a partire da gennaio 2022. E per le imprese nate nel 2019 il parametro di riferimento aggiuntivo è il costo del lavoro.

."L'emergenza sanitaria ha la priorità, ma altrettanta attenzione va riservata a quella economica - affermano i referenti locali di Italia Viva, Alessandra Furnari e Tiziano Spada - sostenendo il nostro tessuto produttivo, le imprese soprattutto quelle più piccole, più fragili che rappresentano il motore della nostra economia".

Come coprire questi costi? "Per arrivare a movimentare una cifra sufficiente a sostenere le Partite IVA e le PMI con fatturato fino a 50 milioni – spiegano Spada e Furnari – lo Stato deve intervenire con uno stanziamento da 33 miliardi di euro (circa 2 punti percentuali di PIL): 33 miliardi di euro infatti consentono garanzie per 412,5 miliardi di euro. Un intervento reso possibile anche all'allentamento delle norme europee sugli impegni di bilancio".