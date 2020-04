Siracusa, avviata la spesa sospesa per cani e gatti

Avviata nel Comune di Siracusa, dall'assessorato alla Tutela degli animali e randagismo, la spesa sospesa per cani e gatti.

Il materiale raccolto sarà destinato alle famiglie in difficoltà e alle associazioni di volontariato.

"Ad essi – ha detto l’assessore Cosimo Burti - va un sentito ringraziamento per il supporto e il valido sostegno in questo particolare momento delicato per i tanti randagi presenti in città."

Elenco punti vendita dove si effettua la raccolta:

Lidl: Via Elorina 140

Viale S.Panagia 107

Conad:

Viale Epipoli 87 tel:0931740813,

Viale S. Panagia 238 tel: 0931311422,

Via dell’Olimpiade 15 tel: 0931452553,

Via Re Ierone II 50 tel: 0931449344,

Viale Zecchino 44 tel: 0931411311

Deco’, Lidl Panagia, Lidl Elorina, MD Pizzuta, Crai simpatia Ortigia

Simpatia Crai

Gusto: Via Maestranza

EUROSPIN

VIA LUIGI FOTI 1

TEL.0931705252

V.LE SCALA GRECA 33

TEL. 0931754845

VIA COLUMBA 19

TEL 0931449254

SIPA VIA LENTINI

TEL 0931491333