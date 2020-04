Lentini, in distribuzione i buoni spesa: arrivati 1237 richieste

Sono 1237 richieste di buoni spesa ricevute dal Comune di Lentini. Gli uffici hanno già controllato e preparato buona parte delle domande, indirizzandole al coordinatore del 4’ settore, Lombardo, che sta effettuando la distribuzione su chiamata telefonica.

La distribuzione avviene direttamente dalla macchina in modo tale da evitare ogni contatto inter-personale, Le persone che non possono raggiungere il punto di distribuzione, riceveranno il buono direttamente a casa.

L'amministrazione ricorda che la consegna del buono avviene contestualmente alla firma di una autocertificazione che attesti il momentaneo calo di fatturato o la momentanea difficoltà economica dovuta al blocco dell’attività lavorativa, chi dovesse compilare autocertificazioni false sarà passibile di denuncia penale per falso in atto notorio

L'amministrazione comunale, inoltre, sta procedendo alla sospensione di tutti i tributi locali fino al 30 Giugno.