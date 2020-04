Siracusa, Report racconta il caso Rizzuto: stasera su Rai tre

Un nuovo viaggio nell’Italia colpita da Covid-19, questa sera, su Rai tre per il programma Report che toccherà anche Siracusa.

Sulle anticipazioni del programma si legge: "Lo scorso 23 marzo muore per coronavirus il direttore del parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto. Nei primi giorni di febbre gli viene negato il tampone. Viene ricoverato in ospedale solo quando è già molto grave. Intanto si contagia la sua più stretta collaboratrice, che morirà due giorni dopo di lui. Si contagiano anche altri colleghi, alcuni vengono ricoverati, altri restano in isolamento a casa. Ma quali sono le misure di contenimento e prevenzione prese dalle istituzioni? E come funziona il sistema dei laboratori accreditati per analizzare i tamponi?"