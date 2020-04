Priolo, possesso di marijuana: 31enne ai domiciliari

Un 31enne di Priolo, catanese di origine, è stato arrestato dai Carabinieri perché trovato in possesso di marijuana.

L'uomo è stato trovato in possesso di 1 panetto solido pari a 120 grammi, 25 dosi di marijuana per un peso complessivo di 25 grammi e 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Per lui sono stati gli arresti domiciliari.