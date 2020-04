Siracusa, contenimento sanitario: denunce in tutta la provincia

C'è anche chi evade i domiciliari disattendendo anche le disposizioni del contenimento sanitario. E' successo ad Augusta, dove i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari e sostituzione con quella più afflittiva della detenzione in carcere, nei confronti del 26enne Miscel Carbonaro.

Nel capoluogo, c'è ancora chi passeggia, chi fa giri in moto o in macchina, e chi chiacchiera sulle panchine pubbliche.

Sanzioni sono state elevate nelle zone balneari a sud del capoluogo, dove un giovane 20 enne è stato sorpreso a circolare in bicicletta senza una valida motivazione ed un surfista si stava invece accingendo a tuffarsi in mare. A Priolo Gargallo un uomo è stato sanzionato perché, stanco di rimanere chiuso a casa, stava girovagando per le vie del paese, un altro soggetto, proveniente da un comune limitrofo, è stato invece sanzionato mentre circolava a bordo della sua autovettura senza motivo valido;

Due le sanzioni a Noto: uno sorpreso a bordo della sua autovettura, ha tentato di giustificarsi dicendo di essere andato a trovare un’amica, l'altro ha addirittura riferito di essere alla ricerca di un bar aperto. A Portopalo di Capo Passero è stato sanzionato un giovane proveniente da un comune della provincia di Ragusa.

Ad Avola un uomo ed una donna sono stati controllati e sanzionati mentre circolavano a bordo di un’autovettura senza motivo valido;

Anche a Palazzolo Acreide diversi soggetti sono stati controllati e sanzionati perché circolavano a bordo di autovetture senza motivo valido. Stessa situazione a Carlentini, Ferla, Floridia, Pachino. Infine, ad Augusta due uomini sono stati sanzionati perché trovati all’interno di un’associazione musicale intenti a comporre musica.