Siracusa, Coronavirus: un altro medico positivo in Pronto soccorso, in tutto 6 componenti del personale sanitario

E' risultato positivo al Covid 19 un altro medico del Pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I di Siracusa.

Salgono così a 5 i casi dei medici infettati all'interno dello stesso reparto, più un infermiere. Di questi, già tre medici sono guariti

Già nei giorni scorsi l'Asp aveva predisposto tamponi a tappeto per tutto il personale sanitario all'interno del nosocomio aretuseo. Esiste però un intoppo non di poco conto. In Ospedale, infatti, non sarebbe stata ancora avviata la possibilità di analizzare i tamponi. Mentre, al contrario, nel laboratorio accreditato ad Avola, le analisi sono già partite da giorni