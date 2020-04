Siracusa, Settimana Santa: dal Santuario celebrazioni di diretta streaming

Tutte le celebrazioni della Settimana Santa del Santuario della Madonna delle lacrime saranno visibili solo in diretta streaming sul sito web www.madonnadellelacrime.it Ne

Il programma dei giorni del Triduo prevede Giovedi Santo alle 18 la Santa Messa in Cœna Domini; Venerdì Santo alle 18 la Celebrazione della Passio Domini e a seguire la Via Crucis: in quest'occasione saranno ricordate tutte le vittime del Coronavirus: dai sacerdoti alle suore, dai medici agli infermieri, dagli operatori della salute ai professionisti, dai bambini ai giovani, dagli uomini alle donne di ogni età che sono morti a causa di questa grave epidemia.

"In particolare, un pensiero - dichiara il rettore del Santuario, Aurelio Russo - sarà dedicato a Calogero Rizzuto, il direttore del Parco Archeologico, morto a causa del coronavirus, che tra i suoi ultimi atti ha firmato la concessione del Parco Archeologico della Neapolis per la celebrazione della Via Crucis Cittadina che si sarebbe dovuta celebrare il 3 aprile scorso al Teatro Greco".

Si prosegue Sabato Santo alle 10 l’Ora della Madre. Il libretto per seguire la liturgia mariana sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta all’indirizzo mail del Rettore (rettore@madonnadellelacrime.it). Alle 19 la Veglia di Pasqua ela Domenica di Pasqua alle 8, alle 11 e alle 18,30 la Santa Messa. per il Lunedì dell'Angelo celebrazione della messa alle 8 con diretta anche su Radio Maria e alle 18,30.