Coronavirus, Boris Johnson ricoverato in ospedale

Dieci giorni dopo essere risultato positivoo al coronavirus la febbre e la tosse non sono passati negli ultimi giorni. Per questo, il primo ministro Boris Johnson, 55 anni, è stato ricoverato in ospedale "per esami". "Su consiglio del suo medico, il primo ministro è entrato ieri sera in ospedale per sottoporsi a esami", ha annunciato ieri una portavoce di Downing Street.