Noto, il sindaco Bonfanti: "Obbligo di indossare la mascherina per chi esce"

Si dice preoccupato il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti dopo i due nuovi casi di contagio che, peraltro riguardano anziani.

Tanto da decidere di emettere domani un'ordinanza che entrerà in vigore da subito e che obbliga tutti i suoi concittadini ad indossare la mascherina ogni qual volta escono di casa e i guanti quando si va a fare la spesa.

Il primo cittadino del capoluogo barocco lo ha annunciato oggi nel consueto collegamento con cui aggiorna la città sull'emergenza coronavirus a Noto.

"E' una disposizione utile per tutti - dice Bonfanti - visto che ancora qualcuno non riesce a comprendere come l protezione di se stesso sia un elemento di rispetto verso la propria salute e verso la salute di tutte quelle persone che frequentano".