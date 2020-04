Obbligo della mascherina da oggi in Lombardia, si accoda la Toscana

Da oggi per uscire in strada in Lombardia è obbligatorio indossare una mascherina o, al limite, un foulard o una sciarpa.

Questo quanto dispone l'ordinanza del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Ma a seguire la stessa strada è la il presidente della regione Toscana che annuncia una ordinanza in questo senso per oggi stesso, che sarà operativa non appena i dispositivi saranno disponibili.