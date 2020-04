Nel Siracusano, ramoscelli di ulivo in dono per tutti

Quella di quest'anno è una Domenica delle Palme diversa a causa dell'emergenza coronavirus. Niente messa, niente benedizione delle palme, niente ritrovarsi in occasione di un rito che, come tanti altri, fa comunità.

Qualcuno, però, non ha voluto rinunciare e nel segno della condivisione ha pensato bene di intrecciare le palme, raccogliere ramoscelli di ulivo e di regalarli agli altri con un gesto che sa di fratellanza in un momento così difficile per tutti: ha posizionato uno scatolone sul marciapiede di una strada di Città Giardino con all'interno palme e ramoscelli di ulivo e ha scritto un biglietto: "Prendetele non sono benedette ma sono fatte con i cuore. Buona Domenica delle Palme".

Un gesto che ha commosso coloro che si sono ritrovati a passare, e c'è anche chi ha lasciato un biglietto in risposta ad un gesto di grande sensibiità: "Grazie mille, mi hai riempito il cuore".