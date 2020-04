Siracusa, Covid-19: il focus di Dario Chiaramida "I medici contagiati all'Umberto I sono il 4,3%"

Il dottore Dario Chairamida che in questo momento sta guidando il Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I°, attraverso il suo profilo facebook, fa chiarezza sulla portata del contagio da coronavirus dei medci in forza al nosocomio siracusano e mette in fila i numeri ufficiali: "Ad oggi sono risultati positivi al tampone per Covid-19 7 Medici. Di questi 3 sono stati ricoverati in Malattie Infettive e già dimessi, 1 attualmente ricoverato nello stesso Reparto in buone condizioni generali e 3 in quarantena domiciliare. Il numero dei colleghi Infermieri ad oggi positivi - aggiunge - al tampone è 1.

Sospetti per sintomatologia almeno 4 - prosegue -ma tutti in buone condizioni.

Il numero totale dei contagiati per la provincia di Siracusa ad oggi è 72. Pertanto la percentuale di Medici contagiati è del 4,32%.

Le percentuali italiane vanno dal 39,20% per la Sardegna, al 25,37% per il Molise e 13,76% per la Lombardia, allo 0.1% della Valle D’Aosta.

La Cina, considerata virtuosa (da ciò che leggo) è al 3,8%"

"Certo che si poteva fare meglio - precisa - certo che stiamo, quotidianamente e criticamente, analizzando il nostro operato per migliorare gli standard operativi ed i percorsi di gestione...ma è altrettanto certo (ed i numeri non mentono) che non esiste alcuna emergenza sanitaria tra gli operatori della nostra Asp.

Ed inoltre, per ciò che vale, io personalmente ho sentito e seguito giorno dopo giorno ogni singolo contagiato per accertarmi del suo stato di salute o per fargli eseguire ulteriori ed opportuni accertamenti.

Abbiate fiducia ed abbiate pazienza...ce la faremo".