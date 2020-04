Siracusa, coronavirus: bar ancora aperto: sanzionato il titolare

Il titolare di un bar di un bar situato nella zona balneare a sud del capoluogo è stato sanzionato dai Carabinieri per violazione delle disposizioni emanate per contenere il contagio da coronavirus. L'uomo non aveva sospeso la somministrazione di bevande e caffè. Siracusa, coronavirus: bar ancora aperto a Cassibile: sanzionato il titolare. L'ettività è stata immediatamente interrotta dai Carabinieri che hanno inoltrata proposta di sospensione alla Prefettura di Siracusa.