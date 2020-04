Sbarchi a Messina, De Luca: "Da mercoledì si passa solo con nulla osta"

Ordinanza urgente per gli sbraci in Sicilia dallo Stretto di Messina da parte dell'Amministrazione De Luca.

Il nuovo provvedimento introduce il sistema di prenotazione on line almeno 48 ore prima dell’orario di partenza per chiunque voglia raggiungere la Sicilia. In seguito, si attenderà che dal comune di Messina, previa valutazione, sia rilasciato il Nulla Osta del Sindaco. Per i pendolari la registrazione è richiesta solo la prima volta. A tali viaggiatori sarà consegnato un code-pass con il quale potranno imbarcarsi anche per le volte successive, senza ulteriori registrazioni o prenotazioni.

Le disposizioni saranno attive da mercoledì 8 aprile.

L'ordinanza sindacale è stata comunicata al Presidente del Consiglio, ai Ministri dell’Interno, della Salute, delle Infrastrutture, a Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto e Questore di Messina, alle forze dell’ordine, alle compagnie di navigazione sullo Stretto e a tutti i Sindaci siciliani.