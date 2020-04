Siracusa, Fratelli d'Italia su medici affetti da Coronavirus: "C'è bisogno di più chiarezza"

"C'è qualcosa che non va, è sotto gli occhi di tutti". A dirlo è Paolo Cavallaro, portavoce circolo territoriale Fratelli d'Italia Siracusa "Aretusa ", a seguito della notizia dei molteplici casi di medici affetti da Coronavirus all'interno dell'Ospedale Umberto I.

"Vogliamo sapere quanti tamponi sono stati fatti finora, in quali casi e a quale tipologia di persone. - si legge in una nota di Fratelli d'Itali - Vogliamo sapere quanti dei tamponi fatti sono stati persi e per quali cause siano andati persi. Vogliamo sapere se tutti gli operatori sanitari siano stati sottoposti a controllo e conoscerne gli esiti. Vogliamo essere confortati dal fatto che i nostri medici ospedalieri abbiano un'adeguata disponibilità di dpi per tutta la durata dell'emergenza, senza alcuna interruzione. Abbiamo bisogno di trasparenza"