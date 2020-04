Rosolini, 5 casi di Coronavirus in città: 2 ricoverati

Sono cinque i casi di Coronavirus registrati a Rosolini. Di questi cinque sono 2 ricoverati, tre in isolamento obbligatorio a casa.

A fornire l'aggiornamento è il sindaco Pippo Incatasciato.

Tutti sono in buone condizioni, nessuno in rianimazione.

Incatasciato annuncia che da lunedì verranno ripristinati i tamponi, dopo lo stop a causa della mancanza di reagenti