Siracusa, Casa del pellegrino per i pazienti dell'Umberto I: l'interrogazione dell' on. Anzaldi

L'Asp dovrebbe riappropriarsi gratuitamente della Casa del pellegrino per far fronte all'emergenza Coronavirus, e per farlo c'è bisogno dell'intervento della prefettura.

Il tutto è finito nero su bianco in un'interrogazione che l’on. Michele Anzaldi di Italia Viva, ha presentato ieri, al Ministro degli Interni.

Come si ricorda, la struttura, di proprietà comunale, è stata indicata come succursale per poter ricoverare pazienti, alla luce della vicinanza con l'ospedale Umberto I.

L'interrogazione si somma anche all'appello dei sindacati che hanno chiesto al Sindaco di Siracusa di mettere a disposizione strutture idonee quali alloggi per gli operatori sanitari ai fini di evitare la diffusione dei contagi all’interno dei nuclei familiari.