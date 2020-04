Palermo, gruppo Fratelli d'Italia: "Agricoltura, sosteniamo la filiera e le aziende"

"Salvaguardiamo la nostra agricoltura: sosteniamo la filiera e le aziende con aiuti concreti all’occupazione". Così i deputati del gruppo parlamentare Fratelli d’Italia all’Ars, Rossana Cannata, Elvira Amata, Gaetano Galvagno e Salvatore Lentini che plaudono alle proposte dell’on. Giorgia Meloni e propongono l’introduzione di misure straordinarie in supporto al comparto primario.

“Chiederemo anche al Governo regionale di intervenire con urgenza in sostegno delle nostre aziende agricole, notoriamente vittime della sproporzione tra i costi e i benefici cui sono sottoposti. Oggi più che mai si necessita di un’azione tesa a supportare i produttori siciliani” proseguono i parlamentari regionali.

“Abbiamo purtroppo verificato, in molti casi, la speculazione della GDO che come sempre colpisce i soggetti più deboli cioè produttori e consumatori e il Governo nazionale ha il dovere di difenderli e determinare azioni che li tutelino e non solo in questa fase emergenziale ma con azioni lungimiranti anche quando il prezzo degli ortaggi crolla. L'aumento dei costi al dettaglio (cioè quello pagato dai consumatori) non è giustificato dall'aumento del costo di acquisto (cioè quello che viene pagato ai nostri produttori)”, concludono.