Siracusa, Covid team e sindaco Italia sopralluogo in Ospedale: al Pronto soccorso creati tre percorsi per pazienti ordinari, "grigi" e positivi

Sopralluogo del sindaco Francesco Italia, insieme al Covid team, questa mattina al Pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I. Una la novità sostanziale, e cioè la creazione di tre percorsi: per pazienti ordinari, grigi (cioè quelli su cui si ha sospetto Coronavirus) e positivi al virus.

Da ogni percorso si entra e si esce da due punti diversi e, in particolare, da dove passano i pazienti Covid non potrà avere accesso nessun'altro se non il personale sanitario autorizzato e protetto.

A proposito di questo, il sindaco Francesco Italia, durante una diretta facebook, ha annunciato l'arrivo in Ospedale dei dispositivi di protezione personale.

Una nota dolente, una crisi a cui si era cercato di ovviare con la donazione di mascherine realizzate artigianalmente e donate gratuitamente. Sempre a questo proposito, Italia ha annunciato anche la donazione del Comune per rifornire il nosocomio aretuseo.

Per medici e infermieri è stato creato un percorso per permettere la vestizione e per permettere di indossare tute e mascherine e altro ancora