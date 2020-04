Siracusa, rischio paralisi degli Ospedali della Provincia: sindacati scrivono a Prefetto, Regione e sindaco

Rischio paralisi degli Ospedali della Provincia di Siracusa. E' questo l'oggetto di una lettera inviata al Prefetto, alla Regione, al sindaco, all'Asp e alla Protezione civile, a firma dei seguenti sindacali provinciali: ANAAO: dr. Romano, AAROI: dr. Tinè, CGIL Medici: dr Bruno, FIALS Medici: dr. Augello, UIL Medici: dr.

Pavone, AUPI d.ssa Donzelli, FASSID: D.ssa Abate, FESMED: dr. Matera, SINAFO: dr Caruso, FP CGIL Nardi, UIL FPL Cosetta, FSI Spada, NURSIND Fazzino, FIALS Idonea.

I sindacati chiedono protezione adeguate e sufficienti per tutto il personale impegnato nell’assistenza, di destinare agli operatori sanitari “ alloggi riservati”, all’interno delle Strutture requisite per il coronavirus per consentire, su base volontaria, a tutto il personale impegnato in prima linea, di non rientrare al domicilio. Inoltre è stata chiesta la ossibilità di adottare la metodologia del “ lavoro per squadra”, con la previsione, ove possibile detta organizzazione, che il coinvolgimento infettivo di una squadra, non paralizzi l’attività dell’intera struttura, la quale potrà essere riattivata ,con la seconda squadra, dopo la necessaria sanificazione ambientale.