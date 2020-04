Siracusa, bar aperto e clienti che consumano alcolici: 5 sanzioni

Un bar aperto contrariamente alle norme del Governo in materia di contenimento sanitario per far fronte all'emergenza Coronavirus. Questa la scoperta della Polizia di Stato di Siracusa che, all'interno del bar, ha anche trovato 4 persone intente a consumare delle bevande alcoliche. I quattro, tutti già noti, sono stati sanzionati per aver violato il divieto di assembramento. Sanzionato anche il titolare del bar.

Gli Agenti sono quotidianamente impegnati in tutta la provincia in servizi di controllo del territorio. Elevate numerose sanzioni amministrative a persone che, senza un giustificato motivo, si trovavano fuori casa.