Siracusa, contenimento sanitario: notificate dalla Prefettura 27 sospensioni di attività economiche

A seguito delle disposizione della Prefettura, e dei controlli su strada delle Forze dell'Ordine, sono 27 le attività economiche sospese tra le 317 pervenute al 3 aprile 2020. Altre 23 sono state inviate alle Prefetture territorialmente competenti e 57 archiviate perché ricomprese tra quelle già autorizzate dalle disposizioni vigenti.

Dal 12 marzo sono state controllate complessivamente 29.117 persone. Alle 1.234 delle 1.392 persone sanzionate dalle pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è stata contestata la circolazione in assenza di “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza” o “motivi di salute”, procedendo, in molti casi, a denunce penali per altre condotte, come per esempio per aver falsamente attestato fatti e circostanze nelle autocertificazioni esibite o dichiarato una falsa identità. Sono anche stati controllati complessivamente 15.727 esercizi commerciali. Nei confronti di 51 dei 58 sanzionati - poiché non avevano provveduto a sospendere l’attività in violazione alle disposizioni emanate per l’emergenza sanitaria - il personale della Questura, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha contestualmente disposto l’immediata chiusura per impedire la prosecuzione o la reiterazione della trasgressione. Per tali ipotesi, la Prefettura ha già adottato 13 provvedimenti di sospensione