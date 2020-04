Siracusa, Coronavirus: avviati tamponi a tappeto per tutto il personale sanitario

Dopo la notizia dell'incremento degli affetti da Coronavirus, tra medici e infermieri, sono stati predisposti dall'Asp tamponi a tappeto per tutto il personale sanitario all'interno dell'Ospedale Umberto I di Siracusa.

Grazie all'arrivo in Sicilia dei reagenti e alla possibilità dell’Azienda di farli processare dal laboratorio privato accreditato di Avola e dal laboratorio dell’ospedale di Siracusa che partirà nell’imminenza, i referti dei tamponi eseguiti saranno restituiti in poche ore.

Intanto li direttore del reparto di Oncologia medica dell’ospedale Umberto I di Siracusa, Paolo Tralongo, fa chiarezza sulla situazione al reparto di Oncologia, a seguito della positività del tampone al covid-19 emersa su due operatori sanitari, i quali pare siano stati contagiati da una paziente. Quest'ultima è stata trasferita al Covid Malattie infettive. Tutto il personale, sia della degenza ordinaria che del DSO-DH è stato sottoposto a tampone, così come i pazienti, e tutti gli ambienti sono stati sanificati.