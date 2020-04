Siracusa, trovato in possesso di eroina e hashish: arrestato per spaccio

E' stato trovato in possesso di 7 ovuli di eroina per un peso di 111 grammi, 1 panetto di hashish per un peso complessivo di 56 grammi, 1 bilancino di precisione, materiale dedito al confezionamento della sostanza stupefacente e la somma contanti di 2.710,00 euro, ritenuto frutto dell’attività di spaccio.

La scoperta dei Carabinieri, a seguito di perquisizione domiciliare, in casa di Biagio Iapichino, 46 anni, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.