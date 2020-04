Siracusa e province, passeggiate e sala giochi aperta: tante le sanzioni

Il contenimento sanitario ancora al centro delle operazioni dei Carabinieri su strada. Nella giornata di ieri a Siracusa sono stati sanzionati diversi soggetti usciti di casa senza reale necessità, tra cui: in due sono stati trovati a bordo di un motociclo mentre dialogavano con altre persone, un uomo e una donna sono stati sanzionati perchè provenienti da un altro comune.

A Rosolini è stata trovata aperta una sala giochi con all’interno diverse persone intente a conversare tra loro. Il circolo è stato immediatamente chiuso dai Carabinieri che hanno anche inoltrato proposta di sospensione alla Prefettura di Siracusa. A Solarino è stato sorpreso un uomo che stava passeggiando lungo la via principale è stato sanzionato perché proveniente da altro comune della provincia aretusea.

In otto sono stati sanzionati perché trovati a passeggiare e conversare lungo le vie cittadine tra Avola, Testa dell’Acqua e Canicattini Bagni. Ed ancora a Francofonte e Sortino sono stati sanzionati vari soggetti. Uno di questi, proveniente oltretutto da altro comune, ha dichiarato di essersi recato in quel comune per incontrare un amico;

Infine, a Lentini un uomo è stato sanzionato perché si era recato in quel comune a fare visita ad un amico che non vedeva da tempo.

Si ricorda che le sanzioni per coloro che non rispettano le norme vanno da 400 euro a 3mila euro