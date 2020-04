Siracusa, contenimento sanitario: intensificati i controlli della Polizia municipale nelle ore notturne

Sono stati intensificati i controlli della Polizia municipale, a Siracusa, in particolare nelle ore notturne, al fine di verificare il contenimento sanitario, necessario per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Non si tratta dell'unico potenziamento dei controlli, in quanto si sta già lavorando ad un piano su strada nei giorni di Pasqua, di concerto anche alle altre Forze dell'Ordine.

Si ricorda che le sanzioni che coloro che violano le norme vanno da 400 euro a 3mila ero