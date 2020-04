Pachino, all'istituto Bartolo sportelli online di consulenza psico-pedagogica e attività motoria

L’Istituto “Michelangelo Bartolo”di Pachino ha attivato, per questo periodo di emergenza determinata dal coronavirus, uno sportello online di consulenza psico-pedagogica e uno di attività psicomotoria. L'iniziativa è rivolta ai propri studenti e al personale scolastico.

In questa prima fase, in particolare, verrà offerta assistenza psicologica attraverso la piattaforma Teams di Microsoft - tutti i giorni dalle 10.30 alle 11.00 - agli alunni delle classi prime e quinte, a cura di docenti dell’Istituto specializzati. Uguale attenzione verrà dedicata ai docenti e al personale scolastico, che ne potranno usufruire una volta la settimana, in orario antimeridiano (10.30-11.00) e pomeridiano (16.00-17.00).

Lo sportello “Lo sport a distanza”, curato dai docenti di Scienze motorie, coinvolgerà gli alunni, un’ora la settimana, in attività prettamente motorie in Dad, attraverso la condivisione di link atti al raggiungimento del loro benessere psico-fisico. L'iniziativa verrà estesa anche ai genitori.