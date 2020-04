Siracusa, Piero Fazio coordinatore del Centro Operativo Comunale

Il coordinamento del Centro Operativo Comunale è stato affidato dal sindaco Italia al responsabile del servizio di Protezione civile, Piero Fazio. La determina, firmata questa mattina dal primo cittadino, individua al contempo i responsabili delle altre funzioni di supporto al Coc. Oltre ai dirigenti e al personale interno all’Ente sono stati nominati quali responsabili nella funzione Sanità i medici Gaetano Scifo e Angelo Giudice, e per la funzione di supporto veterinaria Pietro Romano.

Il “Centro operativo comunale” ha sede presso gli uffici del settore di Protezione Civile in via Elorina; la sede alternativa, come previsto nel Piano di Protezione civile comunale, è il 13° Istituto comprensivo “Archimede” di via Caduti di Nassiriya.