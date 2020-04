Siracusa, video dell'infermiere: l'avvocato "Non è un fake"

Il video che lo scorso fine settimana è dilagato a macchia d'olio sui social e che denunciava le condizioni di lavoro dei sanitari del Pronto soccorso dell'Umberto I non è un fake.

A dirlo è l'avvocato Giuseppe Calvo, che assiste il protagonista delle forti dichiarazioni che hanno scosso l'intera città., confermando che si tratta di un infermiere dipendente dell'Asp di Siracusa.

Un protagonista involontario secondo quanto riferisce l'avvocato: "Il mio assistito - ci dice - non ha diffuso il video sui social, ma lo ha mandato su una chat privata ad alcuni amici ai quali ha esternato tutta la sua preoccupazione di poter contrarre il virus durante le ore di lavoro in ospedale".

Sulle sue esternazioni l'infermiere adesso sta riordinando le idee e raccogliendo tutto quanto può essere utile per sostenere le sue preoccupazioni riguardo la gestione dell'emergenza nella struttura ospedaliera siracusana.

"E' già stato contattato dalla Procura - conclude l'avvocato - e nei prossimi giorni sarà sentito come persona informata sui fatti".