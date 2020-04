Siracusa e provincia, un giro al mare e una passeggiata in Ortigia: sanzioni

Pattuglie dei Carabinieri su strada nel rispetto del contenimento sanitario, a fronte dell'emergenza Coronavirus. Ancora sanzioni nel capoluogo elevate a tante persone in strada senza un reale motivo. Un uomo è stato sorpreso in zona Arenella, proveniente da Priolo, per andare al mare. Ancora passeggiate in Ortigia e nella frazione di Cassibile.

Nella stessa auto ad Avola ma non erano conviventi, a Noto in tre persone chiacchieravano nei pressi di un distributore automatico di tabacchi, a Portopalo di sorpreso un uomo di rientro da casa di un amico. E ancora a Buscemi un 30enne siracusano è stato sanzionato perché si era recato, fuori dall’ambito territoriale del suo comune, a trovare un’amica.

A Carlentini, Pachino e Sortino, alcuni soggetti sono stati controllati e sanzionati mentre circolavano a bordo delle loro auto senza alcuna necessità.

Due donne ad Augusta in giro senza motivo, tre uomini a Melilli sorpresi a bordo di un’auto hanno riferito di essere in attesa di alcune amiche.

Infine, a Francofonte sono stati sanzionati vari soggetti perché sorpresi a bordo delle loro auto, lungo le vie cittadine, senza un motivo valido per giustificare l’uscita. A Augusta un uomo, dopo aver evaso i domiciliari, è stato denunciato.

Si ricorda che le sanzioni vanni da € 400,00 a € 3000,00