Magistrato positivo al coronavirus, riapre lunedì il tribunale di Siracusa dopo la sanificazione di tutto l'edificio

Riaprirà lunedì il tribunale di Siracusa dopo che sarà effettuata la sanificazione in tutto l'edificio e non solo, come previsto in un primo momento, al quarto e quinto piano, dove si trovano gli uffici della Procura frequentati dal magistrato trovato positivo al cornavirus..

La decisione del presidente Antonio Alì di concerto con il procuratore, Sabrina Gambino, ha dunque tenuto conto delle richieste dei sindacati e delle Rsu.

"E' giusto che la funzionalità del tribunale sia ristabilita prima possibile- dichiara il segretario provinciale della Funzione pubblica della Cgil, Franco Nardi - ma è chiaro che per noi è interesse primario garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro dei lavoratori".

Sulla stessa linea il coordinatore settore giustizia, Gigi Muti che evidenzia un altro elemento di pari importanza: "Nonostante il lavoro di tracciabilità effettuto , secondo i protocolli in vigore, da parte dell'Asp, insistiamo affinché, oltre ai contatti più stretti del magistrato, venga messi in quarantena anche il resto del personale, visto che fino a venerdì prim dell'esito che confermava la positività, il magistrato ha tenuto udienza".