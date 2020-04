Fondazione Siracusa è Giustizia dona 650 mascherine tra ospedale, Procura e tribunale

Donazioni di dispositivi di protezione personale da parte della Fondazione Siracusa è Giustizia.

Si tratta di 400 mascherine filtranti FFP2 consegnate all'Azienda Ospedaliera Provinciale per l'apertura del secondo punto sanitario Covid sul territorio; 150 mascherine filtranti con tasca per il Tribunale di Siracusa; 100 mascherine filtranti con tasca per la Procura della Repubblica di Siracusa.

“Un intervento - dichiara il presidente Ezechia Paolo Reale - che la Fondazione Siracusa è Giustizia attua verso tutte le istituzioni, sapendo che nei momenti difficili chi può donare deve farlo”.

Una nota di ringraziamento è già arrivata dal Procuratore della Repubblica di Siracusa, Sabrina Gambino, e dal Presidente del Tribunale, Antonio Alì.