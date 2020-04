Catania, i Nas sequestrano 1.600 flaconi di gel

Oltre 1.600 confezioni di "gel antisettico" realizzato senza alcun controllo e autorizzazioni del ministero della Salute sono state sequestrate da carabinieri del Nas di Catania. Erano in uno stabilimento chimico della zona etnea che realizza detergenti per la casa e prodotti per la cosmesi. Il titolare è stato denunciato alla Procura di Catania.

I flaconi di gel igienizzanti erano privi del numero di registrazione rilasciato dal ministero della Salute che certifica che il prodotto è stato controllo prima dell'immissione in commercio in termini di sicurezza per il consumatore, il rispetto per l'ambiente e la reale efficacia del biocida. L'attività di controllo dei carabinieri del Nas di Catania continuerà e sarà anche estesa alla produzione e commercializzazione di altri articoli sanitari compresi i Dispositivi di protezione individuali come le mascherine.