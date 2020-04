Siracusa, Coronavirus: Zappulla e Landro "Troppo pochi 30 posti letto per la terapia intensiva"

Crepe nella sanità siracusana. A denunciarle sono Pippo Zappulla e Antonino Landro segretario regionale e provinciale di Art1.

"Ci aspettiamo ora - affermano i due esponenti di Art1 - che si proceda a sistemare ( le notizie confortano in tal senso) il Pronto Soccorso come procedura di sicurezza impone, si consegnino i DPI per tutto il personale sanitario e si effettuino i tamponi per quanti particolarmente esposti. A partire ovviamente dal personale sanitario, dalle farmacie e parafarmacia, dal personale dei supermercati e delle edicole, dai lavoratori delle poste e del credito, dell’area industriale e di tutti quelli a cui si sta chiedendo il sacrificio di lavorare per tenere in piedi, servizi e prodotti nell’interesse generale"

"Rimane, inoltre, incomprensibile la scelta del Governo Regionale di affidare per la provincia di Siracusa solo 30 posti letto su 602 in tutto il territorio siciliano di terapia intensiva. Non c’è infatti rapporto con la popolazione, con i casi di contagio e con le strutture ospedaliere. L’unico criterio che appare essere stato utilizzato è quello di considerare la provincia siracusana figlia di un dio minore senza una adeguata rappresentanza politica nel parlamento siciliano e questo vale per tanti ambiti e diventa gravissimo e inaccettabile quando viene applicato per la sicurezza e la salute dei cittadini"