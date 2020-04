Siracusa, tamponi a tappeto in Tribunale e sanificazione: UilPa scrive a Procuratore e Asp

Dopo il caso di positività all'interno del Tribunale di Siracusa si moltiplicano le voci di tamponi a tappeto per il personale e sanificazione dell'edificio.

La richiesta è stata messa nero su bianco, una lettera firmata del sindacato della Pubblica amministrazione, Paolo Scimitto, indirizzata al direttore dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra ma anche al presidente del tribunale Antonio Alì e al Procuratore capo della Repubblica, Sabrina Gambino

"Un atto dovuto – ha spiegato Scimitto – dopo l’accertata positività di un magistrato. Abbiamo raccolto il malcontento dei dipendenti del tribunale costretti comunque a recarsi al lavoro per garantire servizi necessari ma in questo momento, di necessario, c’è soltanto la salute di ognuno di loro. Per questo motivo abbiamo chiesto alla direzione generale dell’Asp di procedere con la massima urgenza alla sanificazione dell’intero stabile ma soprattutto ad effettuare i previsti test diagnostici di eventuale positività al coronavirus. Il sindacato che rappresento – ha aggiunto Paolo Scimitto – si sta facendo portavoce di tutti quei lavoratori che in questi giorni pur presentandosi sul posto di lavoro non sono nelle condizioni di poter svolgere al meglio il proprio compito, anche per una questione psicologica visto che regna molta preoccupazione. Pertanto, solo l’esatta individuazione di altri lavoratori positivi, potrà scongiurare il diffondersi del virus con il naturale allontanamento di chi avrà contratto il Covid-19".