Siracusa, sanificazione a Tivoli, Spinagallo e strada per Floridia

Continuano le operazioni di sanificazione in città finalizzate al contrasto dell'emergenza Coronavirus, grazie al supporto della ditta Tekra.

A darne notizia è l'assessore all'Igiene Urbana, Andrea Buccheri.

Nella notte appena trascorsa, sono state passate al setaccio le zone di: Tivoli, Spinagallo e strada per Floridia. Diserbo in via Acireale, via Adrano e via Belpasso.

All'interno del cimitero, ancora chiuso, rimozione dei fiori appassiti