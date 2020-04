Canicattini Bagni, sanificati i mezzi di Polizia Municipale, Carabinieri e Protezione Civile

Sanificati, gratuitamente, dalla ditta Aretusa Ambiente, tutti i mezzi della Polizia Municipale, dei Carabinieri e della Protezione Civile, che in queste settimane in prima linea nei controlli nel territorio per garantire il rispetto delle misure restrittive e l’assistenza ai cittadini.

Soddisfatto il sindaco Marilena Miceli