Emergenza Coronavirus, Borrelli: "A casa anche l'1 maggio"

Dopo Pasqua e Pasquetta, anche il 1 maggio lo passeremo chiusi in casa. La conferma è arrivata dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli a 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1 ribadendo la necessità di avere "comportamenti rigorosissimi".

"Non credo che passerà questa situazione per quella data - ha aggiunto - Dovremo stare in casa per molte settimane".

"Dobbiamo usare misure forti e precauzionali - ha poi ribadito - anche perché non è esclusa la possibilità che vi possa essere un ritorno del virus, come dimostrano le nuove misure in Cina".