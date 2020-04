Siracusa, detenuto si toglie la vita nel carcere di Cavadonna

Un nuovo caso di suicidio, il quindicesimo dall’inizio dell’anno, si è verificato ieri nella casa circondariale di Cavadonna,a Siracusa.

A darne notizia è il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma.

"L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 - scrive nel suo report uotidiano - non deve fare perdere di vista le necessità generali degli Istituti di pena e, in particolare, del mantenimento, anche in questa situazione, dell’attenzione al trattamento individuale delle persone detenute, nel dovuto rispetto della finalità risocializzante della pena dettata dalla Costituzione".